Russisk sejr i krigen mod Ukraine vil få skæbnesvangre følger, advarer den tyske kansler før møde med Biden.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, opfordrer indtrængende USA til at give mere militær hjælp til Ukraine, og han advarer om, at en russisk sejr i krigen vil få skæbnesvangre følger.

Scholz fremsatte udtalelsen fredag, kort før han skulle føre drøftelser med præsident Joe Biden og politiske ledere fra Kongressen.

Der var ikke bebudet noget pressemøde efter drøftelserne.

Den tyske regeringschef, der også ventes at tale om konflikten i Mellemøsten med Biden, skulle som det første mødes med amerikanske erhvervsfolk.

For en uge siden nåede Tyskland og de øvrige EU-lande frem til en aftale om at støtte Ukraines forsvar med 50 milliarder euro.

Aftalen faldt overraskende hurtigt på plads på et EU-topmøde, hvor der på forhånd var bekymring for, om Ungarns premierminister, Viktor Orbán, ville holde fast i sin trussel om at nedlægge veto.

Ifølge John Kirby, sikkerhedstalsmand for Det Hvide Hus, vil Biden og Scholz på deres møde bekræfte deres "stærke støtte til Ukraine og finde en måde, hvorpå hjælpen til Ukraine kan fortsætte".

Politikerne i Kongressen har forhandlet om en hjælpepakke til Ukraine i månedsvis. Republikanerne har blandt andet krævet flere penge afsat til at øge sikkerheden ved USA's sydlige grænse for at forhindre migranter i at komme ind i landet.

/ritzau/Reuters