En ubåd fra den amerikanske flåde har været savnet, siden den i 1944 blev angrebet af det japanske luftvåben.

En amerikansk ubåd, der har været savnet siden 1944, er blevet fundet på havets bund ud for den japanske kyst.

Det oplyser organisationen Lost 52 Project, der leder efter forsvundne amerikanske fartøjer, mandag.

Ubåden har været savnet, siden den under Anden Verdenskrig blev angrebet af det japanske luftvåben den 27. februar 1944.

Dengang forsvandt ubåden og dens besætning på 80 mænd. Hvad der blev af vraget har de seneste 75 år været et mysterie.

Det skyldes blandt andet, at den japanske information om, hvor ubåden sank, er blevet oversat forkert.

Lost 52 Project har fundet ubåden 80 kilometer ud for byen Okinawa i omkring 430 meters dybde.

Organisationen er dedikeret til at indsamle informationer om savnede amerikanske søfolk og give dem videre til deres pårørende og offentligheden.

Det lykkedes organisationen at finde ubåden efter at have gennemgået en lang række militære dokumenter. Heriblandt gemte sig de korrekte koordinator for det japanske angreb i 1944.

Ubåden, der har navnet "USS Grayback (SS-208)", var den første ubåd, som USA's militær navngav "Grayback".

De pårørende til de 80 besætningsmedlemmer på ubåden er blevet informeret om fundet.

/ritzau/dpa