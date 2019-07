V.G. Siddhartha, stifter af Indiens største kaffekæde, er fundet død efter have været forsvundet siden mandag aften.

Ifølge BBC blev hans lig fundet af lokale fiskere i en flod i byen Mangolore.

Milliardæren V.G. Siddhartha stod bag Cafe Coffee Day, som er den største kaffekæde i Indien.

Han forlod byen Bangalore mandag aften, hvor han blev kørt til Mangalore af sin chauffør.

Han fortalte efter sigende sin chauffør, at han ville gå en tur, men da han aldrig vendte tilbage, tilkaldte chaufføren politiet.

Efterfølgende dukkede der et brev op fra V.G. Siddhartha, hvori der stod, at han var 'under voldsomt pres fra folk, han havde lånt penge af'.

»Jeg vil gerne sige, at jeg har givet alt, hvad jeg har. Jeg er meget ked af at have skuffet de folk, der har stolet på mig,« stod der angiveligt i brevet, der var dateret den 27. juli.

»Jeg er alene ansvarlig for alle fejltagelser. Enhver økonomisk transaktion er mit ansvar,« lød det endvidere.

Liget af kaffe-milliardæren blev fundet tirsdag, og ifølge BBC har familien siden identificeret liget som værende Siddhartha.

Den indiske forretningsmand stiftede Coffee Day tilbage i 1993 og åbnede den første butik i Bangalore tre år senere.

Virksomheden har siden vokset sig til at være den største kaffekæde i landet med flere end 1.700 butikker landet over samt en række butikker i lande som Malaysia, Nepal og Egypten.

Siden V.G. Siddhartha forsvandt, er aktien i selskabet dog faldet med omkring 20 procent.