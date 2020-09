En engelsk vandrer på 80 år, som var forsvundet i tre nætter, dukkede pludseligt af sig selv op på pressekonferencen, hvor hans familie skulle til at udsende et råb om hjælp med at finde ham.

Vandreren Harry Harvey forsvandt fra de andre i familien, da de bevægede sig igennem et heftigt haglvejr i Yorkshire Dales, efter de begyndte deres vandretur lørdag. Det skriver Sky News.

Det blev søndag ved middagstid, før de øvrige vandrere rapporterede ham savnet.

Politiet, frivillige fra bjergredningen og et redningshold fra Royal Air Force brugte to dage på at lede efter den 80-årige.

Harry Harvey i stuen i The Tan Hill Inn under pressekonferencen. Foto: Tan Hill Inn / Facebook Vis mere Harry Harvey i stuen i The Tan Hill Inn under pressekonferencen. Foto: Tan Hill Inn / Facebook

Endelig blev Harvey set tirsdag middag af en vildtfotograf. Hun fik øje på den 80-årige vandrer, der vinkede til hende, oplyser politiet.

Han fortalte, at han havde taget fejl af et sving, da han forsvandt, men ikke var gået i panik. Han gik over til 'plan B med det samme', som han forklarede, da han var blevet genforenet med sine børn.

Planen involverede et godt sted at sætte telt op og holde sig varm, og han var ikke bekymret. Han havde 'alt, hvad han skulle bruge, og al den træning, der skulle til'.

Efter han kom tilbage, holdt han selv en pressekonference på den højest beliggende kro i Storbritannien.

The Tan Hill Inn er den højest beliggende kro i Storbritannien. Den ligger 528 meter over havoverfladen. Foto: Google Street View Vis mere The Tan Hill Inn er den højest beliggende kro i Storbritannien. Den ligger 528 meter over havoverfladen. Foto: Google Street View

På The Tan Hill Inn i Swaledale, der ligger 528 meter over havoverfladen, fortalte han, at der var hylende kuling, da han pludselig var alene.

Harvey havde en bandage om hovedet, fordi han havde slået sig, da han faldt ned i et vandløb.

Han udtrykte stor taknemmelighed over for dem, der havde ledt efter ham.

Politibetjenten Mark Gee fra det lokale politi udtrykte, at det var fantastisk nyt, at Harry var blevet fundet i god behold.

The Tan Hill Inn ligger i et øde område. Foto: Google Maps Vis mere The Tan Hill Inn ligger i et øde område. Foto: Google Maps

Efter af have takket alle på pressekonferencen sendte Mark Gee også en tak til Tan Hill, som tog sig af de frivillige og Harry Harveys familie.