Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En savnet amerikansk kvinde er blevet fundet i live inde i en sunket bil i en sø i staten Texas.

En fisker fik øje på jeepen nær en bådrampe i Lake O' the Pines, der er et større vandreservoir. De rapporterede bilen til betjente, oplyser Marion County Sheriff's Office.

Redningsfolk begyndte at fjerne bilen fra søen, da de inde i bilen opdagede en kvinde, som var i live og bevægede sig. Det skriver Sky News.

Hun blev straks reddet ud og bragt til et lokalt hospital.

Den sunkne jeep ligger i søen. Foto: Marion County Sheriff Office Facebook Vis mere Den sunkne jeep ligger i søen. Foto: Marion County Sheriff Office Facebook

Ifølge betjentene observerede fiskeren en sort jeep, der var under vand 13 meter fra en bådrampe.

»Med assistance fra flere involverede blev kvinden reddet ud og transporteret til et hospital,« hedder det i udtalelsen.

Det blev fastslået under redningen, at kvinden var opført som en forsvunden person af Longview Texas Police Department.

Fotos, der blev vist på politiets officielle Facebook-side, viser billeder af jeepen under vand. På et andet foto ser man, hvordan to mænd trækker nogen op af vandet.

Sheriffens afdeling oplyser, at der ikke er fundet bevis på noget mistænkeligt, der har fået bilen til at ende i vandet.

»Vi fandt ingenting under vores efterforskning, der antyder, at denne sag var andet end en ulykke,« siger kaptajn Chuck Rogers fra Marion County Sheriff's Office.