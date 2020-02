En ung kvinde, der havde været savnet i mere end seks dage i en nationalpark, er blevet fundet i live.

En 26-årig kvinde er blevet fundet i live og i "overraskende godt humør", efter at hun forsvandt i mere end seks dage under oversvømmelser i en australsk nationalpark.

Det bekræfter en talsmand for politiet i Queensland mandag lokal tid.

Kvinden ved navn Yang Chen forsvandt onsdag, efter at hendes mandlige vandremakker mistede hende af syne ved et vandfald i Tallebudgera, vest for den populære kystby Gold Coast i Queensland.

- Hun er fundet i live. Vores beredskab lokaliserede hende for kort tid siden, fortæller en talsmand for politiet til AFP.

Lokale medier rapporterede, hvordan dykkere fra politiet var blevet nødsaget til at stoppe eftersøgningen af kvinden i sidste uge på grund af massive mængder regn.

Mandag genoptog politi eftersøgningen, og kvinden blev fundet nær vandfaldet, hvor hun forsvandt fra.

En talsperson fra Queensland Ambulanceservice - Gary Berkowitz - fortæller, at kvinden lignende en, der havde været igennem et traume, men hun "var i overraskende godt humør" og var selv gået hen til ambulancen.

- Vi er heldige, at vejret har været lunt, og at hun har haft adgang til vand, siger Gary Berkowitz.

Store dele af Australien har den seneste tid fået enorme mængder nedbør.

Sydney og omegn oplevede i sidste uge de største mængder regn over fire dage siden 1990. Omkring 400 millimeter regn faldt fra fredag til mandag morgen, hvilket er mere, end byen fik de seneste seks måneder.

Til sammenligning faldt der 905 millimeter regn i Danmark i hele 2019. Det var et rekordår.

Regnen har betydet, at alle brande i den australske stat New South Wales er kommet under kontrol torsdag.

På den negative side har vejret betydet kaotiske tilstande, oversvømmelser flere steder med forhøjede vandstande og enorme bølger langs kysterne

/ritzau/AFP