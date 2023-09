En 36-årig britisk mand, der sidste år rejste til krigsramte Ukraine som frivillig soldat, er fundet død.

Det skriver flere britiske medier, herunder Sky News.

Familien til 36-årige Daniel Burke meldte ham savnet den 16. august, efter de ikke havde hørt fra ham i længere tid.

Og nu har ukrainske myndigheder, ifølge det britiske politi, fundet soldatens lig.

»Det er en ulykkelig tid for Daniels familie, som har bedt om ro i denne svære tid,« udtaler Lewis Hughes, kriminalbetjent hos Manchester Politi, til mediet.

Inden Burke rejste til Ukraine som frivillig soldat sidste år, havde han militær erfaring fra både Afghanistan og Syrien.

Det britiske politi oplyser, at man nu samarbejder med Daniel Burkes familie og ukrainske myndigheder om at få en officiel identifikation af den 36-årige og at få bragt ham hjem til Storbritannien.