En familie fra Tennessee er blevet fundet døde efter at have været efterlyst i knap to uger.

Siden 16. januar har ingen hørt fra familien, som består af Jeremy Cook, 39, Johanna Manor, 28 og hendes 8-årige datter Adalicia Manor.

De var hverken mødt på arbejde eller i skole, og da ingen havde hørt fra dem i 48 timer, slog deres pårørende alarm. Det skriver People.

Den 26. januar blev de alle tre fundet døde af politiet, efter at have sporet et signal fra en af mobiltelefonerne.

Politiet i Tennessee fortæller, at familiens bil skred på en isglat vej, hvilket resulterede i, at bilen faldt 30 meter ned over en skrænt.

Politiet er fortsat i gang med en efterforskning af sagen, men fastslår til Tennessean, at de ikke mistænker nogen kriminel handling.

Johanna Manors søster, Jennifer Biggs, har efterfølgende oprettet en indsamling til familiens begravelser.

Hun har et ønske om at indsamle 200.000 kroner, og har indtil videre indsamlet 85.000 kroner.