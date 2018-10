Trods forskellige forklaringer om journalists død lover udenrigsminister, at efterforskning vil tale sandt.

Jakarta. Efterforskningen af drabet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi vil vise sandheden om, hvad der skete på konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Det meddeler Saudi-Arabiens udenrigsminister, Adel al-Jubeir, da han taler med nyhedsbureauet AP i Indonesiens hovedstad, Jakarta, tirsdag.

Han giver samtidig et løfte om, at der vil komme foranstaltninger, der gør, at "sådan noget som det aldrig kan ske igen".

Udmeldingen fra Adel al-Jubeir kommer få timer inden, at Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan ventes at give en udtalelse om den igangværende efterforskning.

Ministeren siger, at Saudi-Arabien er forpligtet til at sikre, at undersøgelsen er grundig og hel. Han pointerer også, at sandheden skal frem, og at de ansvarlige skal stå til regnskab for deres handlinger.

Saudi-Arabien har erkendt, at Kashoggi døde 2. oktober, da han besøgte det saudiske konsulat i storbyen Istanbul i Tyrkiet.

Men der er forskellige versioner af den måde, Khashoggi mistede sig liv på, afhængig af hvem man spørger.

Først nægtede Saudi-Arabien, at den kritiske journalist blev dræbt på konsulatet, men det har ændret sig siden.

Ifølge Saudi-Arabien døde han under tumult og nævekamp på konsulatet. Men tyrkiske efterforskere og embedsmænd vurderer, at den 59-årige journalist blev angrebet og dræbt af et hold på 15 personer fra Saudi-Arabien.

Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, siger, at Tyrkiet ikke har delt informationer med andre lande i sagen om den dræbte journalist, skriver Reuters.

Men tyrkiske efterforskere er parate til at arbejde sammen med internationale undersøgelser i sagen.

Han siger ifølge Reuters, at det er vigtigt, at Saudi-Arabien anerkender drabet på journalisten.

/ritzau/