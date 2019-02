Den saudiarabiske kronprins har beordret 2100 pakistanske fanger løsladt i forbindelse med en rundtur i Asien.

Den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, har taget hul på en rundtur i Asien, som af mange anses som et forsøg på at få genetableret støtten til ham i kølvandet på drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Kronprinsen ankom søndag til Pakistan, der er første stop på turen.

Søndag underskrev han en investeringsaftale med Pakistan til en værdi af 20 milliarder dollar - svarende til knap 133 milliarder kroner.

Og mandag meddeler Pakistans informationsminister, Fawad Chaudry, at kronprinsen har beordret en løsladelse af over 2100 pakistanske fanger.

- Som følge af Pakistans premierministers anmodning har kronprins Mohammed bin Salman beordret en øjeblikkelig løsladelse af 2107 pakistanske fanger i saudiarabiske fængsler, skriver han på Twitter.

Saudi-Arabien har endnu ikke bekræftet udmeldingen.

Saudi-Arabien og Pakistan har længe været allierede med hver deres interesse hos hinanden.

Det olierige Saudi-Arabien har tidligere hjulpet Pakistan i økonomisk svære tider. Til gengæld har Pakistans magtfulde hær ydet støtte til Saudi-Arabien og dets royale familie.

Kronprinsen besøger blandt andet også Kina under sin rundrejse i Asien.

Mohammed bin Salman er kommet under hård kritik fra Vesten, siden journalisten Jamal Khashoggi blev dræbt den 2. oktober sidste år.

Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul. Adskillige vestlige lande beskylder Mohammed bin Salman for at have haft en finger med i drabet.

Jamal Khashoggi skrev kritiske artikler om styret i Saudi-Arabien.

/ritzau/Reuters