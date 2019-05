Det internationale samfund må forhindre øget iransk indflydelse i regionen, siger kong Salman.

Irans atomraketter og ballistiske missiler er en trussel mod den globale sikkerhed, siger Saudi-Arabiens kong Salman.

Kongen opfordrer det internationale samfund til at tage alle midler i brug for at forhindre, at Iran blander sig i andre landes anliggender.

Det siger han på et krisetopmøde torsdag aften, som Saudi-Arabien har indkaldt Golfstaternes Samarbejdsråd til for at tale om de tiltagende spændinger i regionen.

Kongen minder blandt andet om den formodede sabotage mod fire olietankskibe ud for De Forenede Arabiske emiraters kyst samt et droneangreb mod en vigtig saudiarabisk olierørledning tidligere på måneden.

Det er eksempler på, at "det iranske regimes opførsel og trussel mod den regionale sikkerhed er en åbenlys udfordring mod internationale normer", skriver nyhedsbureauet AP.

Med på mødet torsdag aften var statsledere fra Kuwait og Bahrain samt højtstående embedsmænd fra De Forenede Arabiske Emirater, Oman og Qatar.

/ritzau/