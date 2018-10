En anonym embedsmand fortæller til Reuters, at journalisten Jamal Khashoggi døde, fordi han prøvede at skrige.

Riyadh. En anonym embedsmand fra Saudi-Arabien fortæller til Reuters, at den kongehus-kritiske journalist Jamal Khashoggi døde på konsulatet i Istanbul, fordi han prøvede at lave larm.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der har talt med den anonyme saudiske embedsmand og set interne dokumenter, som han har vist dem.

Den 2. oktober gik den kritiske, saudiske journalist Jamal Khashoggi ind på landets konsulat i Istanbul og kom aldrig ud igen.

Det førte hurtigt til anklager om, at en saudiarabisk dødspatrulje havde slået ham ihjel.

I to uger sagde Saudi-Arabien, at intet var hændt og at Jamal Khashoggi havde forladt konsulatet i god behold.

Fredag aften sagde landet så, at Khashoggi var død under et klammeri på konsulatet.

Men nu kommer den anonyme embedsmand altså med en ny forklaring, der skulle være baseret på landets endnu ikke offentliggjorte interne undersøgelse.

Til Reuters fortæller embedsmanden, at et saudisk hold på 15 mand var sendt til konsulatet for at lægge pres på Khashoggi og potentielt bringe ham til Saudi-Arabien.

Ordren var, at det skulle ske uden brug af vold.

Ifølge embedsmandens forklaring gik det dog helt skævt.

Jamal Khashoggi fortalte holdet, at han havde personer, der ventede uden for, og at de ville kontakte de tyrkiske myndigheder inden for en time, hvis han ikke kom ud.

Journalisten sagde derefter, at holdet brød alle diplomatiske forskrifter, hvorefter et medlem af holdet sagde, at de var klar til at bedøve og kidnappe ham. Det skulle blot være ment som en trussel.

Herefter begyndte Khashoggi ifølge forklaringen at råbe op, hvilket fik holdet til at gå i panik.

De tog kvælertag på ham og holdt ham for munden. Det var ifølge forklaringen her, at Khashoggi døde.

I panik valgte holdet herefter at klæde en af dets medlemmer ud i Khashoggis tøj og sendte ham ud af bagdøren.

Liget af journalisten blev bortskaffet i et sammenrullet tæppe.

Til deres foresatte skrev holdet derefter en fejlagtig indberetning om, at der ikke var sket noget, og at Jamal Khashoggi havde forladt konsulatet i god behold. Og det skulle være forklaringen på Saudi-Arabiens skiftende forklaringer.

/ritzau/