Reformer, der giver kvinder lidt mere frihed i Saudi-Arabien, er fløjtet i gang med en fodboldkamp.

Riyadh. For første gang har kvindelige roligans fået lov at overvære en fodboldkamp i Saudi-Arabien.

Det er fredag sket i den vestlige by Jeddah.

Kvinderne havde iført sig grønne og hvide tørklæder, så de matchede fodboldholdenes farver, viser billeder i den saudiarabiske avis Okaz, som er blevet gengivet på Twitter.

Der var blevet afsat omkring 10.000 siddepladser til kvinder og familier på stadionet.

Kampen var mellem to hold i den hjemlige liga og er én af i alt tre, som kvinderne må overvære i januar.

Det er ét af flere tiltag, som skal gøre kvinder i landet, som fortolker islam meget konservativt, en smule mere fri.

I spidsen for reformerne står Saudi-Arabiens kronprins, 32-årige Mohammed bin Salman. Han har blandt andet annonceret, at kvinder vil få lov at sidde bag rattet fra juni.

/ritzau/dpa