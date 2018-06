Med retten til at køre bil drømmer kvinder i Saudi-Arabien om at blive myndige, mener ekspert i Mellemøsten.

Riyadh. Det har både stor symbolsk og praktisk betydning for kvinderne, at de nu har mulighed for at sætte sig bag rettet og køre bil i Saudi-Arabien.

Det fortæller Fannie Agerschou-Madsen, der er cand.mag. i Arabisk og Mellemøststudier fra Københavns Universitet.

- På et symbolsk plan betyder det, at der er mange kvinder, som håber, at det vil lede til et ophør med det her værge-system, hvor kvinder ikke er myndige.

- Mange af de kvinder, som har kæmpet for retten til at køre, de har set det her som første trin i forhold til en mulig ligestilling mellem mænd og kvinder, siger Fannie Agerschou-Madsen.

Kvinder i Saudi-Arabien ses ikke som myndige, og derfor kræver myndighederne en tilladelse fra deres værge - far, bror eller ægtemand - til eksempelvis at rejse eller gifte sig.

Også hvis de ønsker at arbejde eller leje en lejlighed er det udbredt praksis, at en mandlig værge skal give tilladelse.

I knap tre årtier har saudiarabiske kvinder krævet at få ret til at køre bil. Derfor blev der skrevet historie, da forbuddet blev ophævet ved midnat søndag.

Saudi-Arabien er det sidste land i verden til at ophæve forbuddet.

Det har også på et praktisk plan stor betydning, at kvinderne nu kan køre bil. For når de selv kan sidde bag rettet og transportere sig rundt, vil det være lettere at komme ud på arbejdsmarkedet, mener Fannie Agerschou-Madsen.

- Kvinderne har været afhængige af at have et mandligt familiemedlem eller en mand, som kunne køre dem rundt. Ellers skulle de have en chauffør.

- Det har betydet for mange - især de lavere middelklassefamilier - at det ikke kunne betale sig for kvinderne at få et arbejde, fordi de har skullet betale for at have en chauffør, siger hun.

Selv om lovændringen er meget positiv, tror Fannie Agerschou-Madsen ikke umiddelbart på, at det er et skridt i retningen mod lige rettigheder for mænd og kvinder.

Det grundlæggende værgesystem står stadig ved magt, siger hun og uddyber:

- Det handler om den politiske alliance, der er mellem kongehuset og de meget konservative, religiøse lærde, som har en stor magt og en legitimerende faktor.

/ritzau/