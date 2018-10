Tyrkiske embedsmænd: Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, ringede til kronprins om Khashoggi-sagen.

København. Saudi-Arabiens kronprins kalder Khashoggi-sagen for smertelig og lover samarbejde med Tyrkiet.

- Det var en afskyelig forbrydelse, som ikke kan retfærdiggøres. Retfærdigheden vil ske fyldest, siger kronprins Mohammed bin Salman, som onsdag talte på en stor investeringskonference i Riyadh.

Tyrkiske embedsmænd sagde forud for kronprinsens tale, at den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, havde ringet kronprinsen op for at tale om sagen.

Den stort anlagte investeringskonference i Riyadh, der er blevet kaldt "Davos i Ørkenen", er blevet ramt af en lang række afbud som følge af drabet på Khashoggi.

De to ledere var enige om, at der er brug for "fælles bestræbelser, så der kan blive kaste lys over alle aspekter ved drabet".

De talte i detaljer om den videre efterforskning af drabet, hedder det.

Khashoggi gik ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul den 2. oktober, og han er ikke set siden. Tyrkiske embedsmænd siger, at Khashoggi, som skrev kritisk om Saudi-Arabien i The Washington Post, blev dræbt og parteret inde i konsulatet af et hold på mindst 15 saudiarabere.

Mindst en af de pågældende personer i holdet er tidligere blevet set i kronprinsens eget personlige følge.

Kort før kronprinsens tale i Riyadh sagde præsident Donald Trump, at det i sidste instans er den saudiarabiske kronprins, der har ansvaret for den operation, som førte til drabet på journalisten.

I de hidtil hårdeste udtalelser fra Trump i sagen hedder det, at "jeg ønsker at tro på kronprinsen, når han siger, at det var folk på lavt niveau, som har skylden for drabet".

Men Trump antyder, at skylden kan "ligge højt oppe".

- Det er kronprinsen, der styrer det hele, så hvis skylden skal placeret, så er det hos ham, siger den amerikanske præsident.

På investeringskonferencen har Saudi-Arabien underskrevet investeringsaftaler for over 50 milliarder dollar (over 325 milliarder kroner). Det gælder aftaler i olie- og gassektorerne, infrastruktur og andre investorer.

Men en lang række lande har meldt afbud til konferencen. USA meldte afbud efter ministre fra Frankrig, Storbritannien og Holland havde meddelt, at de alligevel ikke kom. Danmark deltager heller ikke i konferencen.

Desuden har en række af Europas største banker meddelte tidligere på ugen, at de havde aflyst deres planlagte deltagelse.

/ritzau/Reuters