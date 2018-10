Saudi-Arabien underskrevet investeringsaftaler for over 325 milliarder kroner på konference trods boykot.

Riyadh. Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, besøgte tirsdag en international investeringskonference i Riyadh.

Kronprinsen dukkede op på konferencen, der er blevet ramt af en strøm af afbud efter drabet på journalisten Jamal Khashoggi, sammen med Jordans kong Abdullah.

Over for journalister gav han udtryk for, at han er tilfreds med investeringskonferencens udfald.

- Det er storartet. Desto flere mennesker, desto flere penge.

Saudi-Arabiens kronprins vil onsdag deltage i et panel på investeringskonferencen i Riyad, oplyser organisatorerne af konferencen.

På konferencen har Saudi-Arabien underskrevet investeringsaftaler for over 50 milliarder dollar (over 325 milliarder kroner). Det gælder aftaler i olie- og gassektorerne, infrastruktur og andre investorer.

Blandt de selskaber, der har indgået aftaler, er Trafigura, Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton Baker Hughes, oplyser det statslige tv.

Trafigura, som har hovedkvarter i Schweiz, siger, at det har underskrevet en joint venture aftale om minedrift med Modern Mining Holding Co. i Riyadh til mange milliarder dollar.

En lang række lande har meldt afbud til konferencen, som også er blevet omtalt som "Davos i ørkenen".

USA og en række store EU-lande har trukket sig fra deltagelse i den stort opslåede investeringskonference.

USA meldte afbud efter ministre fra Frankrig, Storbritannien og Holland havde meddelt, at de alligevel ikke kom. Det skete som følge af sagen om den forsvundne saudiarabiske journalist.

Danmark deltager heller ikke i konferencen.

Khashoggi gik ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul den 2. oktober og er ikke set siden. Tyrkiske embedsmænd siger, at Khashoggi, som skrev kritisk om Saudi-Arabien i The Washington Post, blev dræbt og parteret inde i konsulatet.

Desuden har en række af Europas største banker meddelte tidligere på ugen, at de havde aflyst deres planlagte deltagelse.

Verdensbankens præsident, Jim Yong Kim, har også meldt afbud. Og både CNN, Financial Times, Bloomberg og CNBC har trukket sig som mediesponsorer for konferencen.

Den britiske milliardær Richard Branson, som grundlagde Virgin Group, indstillede alle forretningsforbindelser med landet i sidste uge.

Den magtfulde kronprins i oliestaten har varslet investeringer i milliardklassen til eksempelvis talende robotter og storbyer, der skal bygges fra bunden.

/ritzau/Reuters