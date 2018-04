Den saudiarabiske kronprins er på global rundrejse for at sælge budskab om forandring til alle allierede.

Washington. Saudi-Arabiens kronprins kommer søndag til Frankrig på en global rundrejse, hvor han forsøger at ændre sit lands image i udlandet og skabe tillid til den reformproces, som han har indledt.

Mohammad bin Salman skal have diplomatiske drøftelser med præsident Emmanuel Macron efter et ophold i USA.

Her har kronprinsen for nylig haft drøftelser med præsident Donald Trump, de tidligere Bush-præsidenter og tidligere præsident Bill Clinton.

Den 32-årige kronprins rejser rundt med et stort følge. I USA har han besøgt Det Hvide Hus, Houston, Boston, New York, Seattle, Los Angeles og Silicon Valley.

Eksperter har kaldt rundrejsen for en særdeles veltilrettelagt PR-kampagne.

Kronprinsen har dog måttet høre på nogen kritik af det saudiarabiske regime. Blandt andet fra borgmesteren i Los Angeles, Eric Garcetti. Han udtrykte bekymring over krænkelser af menneskerettighederne og den dybe humanitære krise i Yemen.

Men det er frem for alt en prioritet for Trump-administrationen at få styrket båndene mellem USA og Saudi-Arabien på baggrund af spændingerne til Iran. Landet er saudiarabernes store fjende og rival i Mellemøsten.

Siden den saudiarabiske kronprins mødtes med Trump i Det Hvide Hus den 20. marts, har han presset på for at gennemføre sit reformprojekt "Saudi Vision 2030".

Det er en plan, som skal gøre den saudiarabiske økonomi mindre afhængig af olie og tiltrække nye amerikanske investorer.

Han har på den baggrund drøftet nye muligheder med direktørerne for Google, Facebook og Palantir samt Microsofts stifter Bill Gates. Lige som han har drøftet rumfart med Richard Branson.

Kronprinsen har som led i sine reformer tilladt åbning af biografer i sit land. Og i Hollywood har han spist middag med mediemogul Rupert Murdoch og ledere fra de store filmstudier.

Moderniseringerne i Saudi-Arabien gælder også tilladelse til kvindelige bilister, mere turisme og en mere aktiv og måske aggressiv udenrigspolitik.

/ritzau/AFP