Saudiarabien fordømmer Muhammed-tegninger og alle forsøg på at koble islam til terror.

Det meddeler Saudiarabiens udenrigsministerium, skriver Reuters og SPA.

Derudover fordømmer landet alle terror-angreb - uagtet gerningsmand - og tilskynder intellektuel og kulturel frihed til at fremme respekt, tolerance og fred.

Fordømmelser sker, efter at en lærer i Paris, Frankrig, tidligere på måneden blev halshugget af en radikal islamist som modsvar på, at læreren havde brugt Muhammed-tegningerne i sin undervisning.

Pressemeddelelsen nævnte ikke de opfordringer, som nogle muslimske lande er kommet med, om at boykotte franske produkter.

Angrebet skete omkring klokken 17 fredag den 16. oktober nær skolen i Conflans Saint-Honorine, der er en forstad i det nordvestlige Paris.

Offeret var skolelærer på mellemskoleniveau.

Ifølge avisen Le Parisien viste han billederne i forbindelse med en time om ytringsfrihed.

Gerningsmanden er også død.

I Saudiarabien er opfordringer om at boykotte den franske supermarkedskæde Carrefour begyndt at trende på de sociale medier.

Ifølge Reuters ser salget dog ud til at fortsætte som normalt. En talsmand for Carrefour siger, at kæden endnu ikke har mærket en nedgang.