En saudiarabisk kvinde har fået rettens ord for, at hun ikke må gifte sig med den mand, hun elsker. Han spiller nemlig på et musikinstrument og bliver derfor dømt 'religiøst' upassende.

I nogle dele af kongedømmet bliver en mand, der spiller musik på et instrument, betragtet som lavstatus - og derfor ikke passende for en kvinde at gifte sig med.

Og i det konservative land er det en kvindes pligt at søge om tilladelse til at gifte sig eller tage på en rejse hos deres mandlige beskyttere, skriver avisen asiaone.

Det er to år siden, at manden bad om kvindens hånd.

Der er tale om en 38-årig bankmanager fra den ultrakonservative Qassim-region nord for hovedstaden Riyadh. Det skriver avisen Okaz.

Men familien sagde nej tak. Han var ikke 'religiøs kompatibel' med hende, for han spiller på oud - en orientalsk lut.

Kvinden har taget sin sag til retten, og den første ret gav familien medhold. En appelret gav også familien ret og afgjorde dermed sagen for evigt.

Kvinden har imidlertid fortalt avisen Okaz, at hun vil bede om hjælp fra de 'højeste autoriteter'. Det betyder en kongelig ret.

Bankmanageren har en universitetsuddannelse og er ansvarlig for mere end 300 ansatte.

Hun siger selv, at hun har besluttet sig for at gifte sig med manden, som hun beskriver som 'meget from og med et godt omdømme'.

Saudi-Arabien har i år gennemført en række reformer. Blandt andet har de tilladt kvinder at få kørekort.

Men de holder stadig fast i traditionen med en mandlig beskytter, som skal give kvinderne lov til blandt andet at gifte sig.