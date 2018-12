Udenrigsminister forklarer regeringsrokade med, at landet står over for en "gennemgribende forandring".

Drabet på den regeringskritiske journalist Jamal Khashoggi har ikke resulteret i nogen krise for Saudi-Arabien. Det hævder landets nye udenrigsminister.

Torsdag udskiftede landets kong Salman flere nøgleministre i en omfattende regeringsrokade - den første siden drabet på Khashoggi.

Den nye udenrigsminister, Ibrahim al-Assaf, blev udnævnt ved et royalt dekret fra kongen. Han erstatter Adel al-Jubeir, som er blevet degraderet til minister for udenrigsanliggender.

Rokaden, som omfatter adskillige andre nøgleministre, sker på et tidspunkt, hvor der stadig er fokus på saudiarabiske agenters drab på Jamal Khashoggi.

Drabet fandt sted på landets konsulat i Istanbul i oktober, og sagen har medført massiv international kritik af Saudi-Arabien.

Ibrahim al-Assaf afviser imidlertid kritikken, og at Saudi-Arabien på grund af sagen skulle stå midt i en krise.

- Sagen om Jamal Khashoggi gjorde os virkelig kede af det, os alle sammen.

- Men vi gennemgår ikke en krise. Vi gennemgår en gennemgribende forandring, siger Ibrahim al-Assaf fredag med henvisning til sociale og økonomiske reformer, som landets kronprins Mohammed bin Salman har lanceret.

Udenrigsministeren afviser desuden, at den tidligere udenrigsminister, Adel al-Jubeir, er blevet skiftet ud på grund af sagen om den dræbte journalist.

Den 59-årige saudiarabiske journalist forsvandt 2. oktober inde i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

I USA har Senatet vedtaget en resolution, hvori samtlige senatorer er enige om, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, er ansvarlig for drabet på Khashoggi.

Saudi-Arabien har officielt medgivet, at Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i Istanbul. Men regimet afviser, at drabet skulle være sket på ordre fra kronprinsen.

