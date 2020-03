Saudi Arabiens konge hilste høfligt på flere mænd, men da en kvinde bøjede sig ned for at kysse Kongens hånd, reagerede han voldsomt.

Videobilleder viser, at kong Salman bin Abdulaziz Al Saud slog ud efter kvinden. Angiveligt ramte han hende i ansigtet.

Den usædvanlige episode skulle have udspillet sig under et såkaldt 'meet and greet'-arrangement i det royale palads i Saudi Arabiens hovedstad Riyadh i weekenden.

Det skriver News.com.au.

Efter episoden skulle kongen have været så oprørt, at han afviste at hilse på flere gæster og i stedet forlod seancen.

Kongens voldsomme reaktion sker på et tidspunkt, hvor der er stigende frygt for coronavirus over hele verden.

Eksempelvis har WHO anbefalet alternative måder at give håndtryk på, så man kan minimere risikoen for smitte.

Du kan se videoen af episoden herunder.

Saudi king refuses to have his hand kissed bc of coronavirus pic.twitter.com/kJFIMG7tmx — Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 1, 2020

Om årsagen til Salman bin Abdulaziz Al Sauds reaktion vitterlig var frygt for virussen, vides ikke.

Han fulgte dog ikke WHO's nye råd, da han gav hånd til flere mænd, før kvinden tilsyneladende overskred hans grænser.

Efter det lille slag mod kvindens ansigt trak Kongen hurtigt hånden til sig og rystede på hovedet. Der er endnu ikke konstateret tilfælde af coronavirus i Saudi Arabien.

