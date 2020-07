Efter ti dages indlæggelse er kongen af den arabiske verdens økonomiske supermagt udskrevet igen.

Saudi-Arabiens 84-årige kong Salman er udskrevet fra det hospital i hovedstaden Riyadh, hvor han har været indlagt siden 20. juli.

Det oplyser det statslige saudiarabiske nyhedsbureau torsdag.

Kong Salman bin Abdulaziz har gennemgået en operation, hvor han har fået fjernet sin galdeblære. Operationen forløb planmæssigt, oplyste hoffet for få dage siden.

Tirsdag ledede han et regeringsmøde via en videoforbindelse, meddelte Saudi-Arabien, der offentliggjorde en video af kongen, der sad bag et skrivebord på hospitalet.

Kongen har regeret den arabiske verdens største økonomi siden 2015, da hans halvbror Abdullah døde.

Under hans ledelse har Saudi-Arabien iværksat ambitiøse økonomiske reformer. De skal blandt andet sikre, at landet i fremtiden er mindre afhængigt af olieproduktion.

Derudover har Saudi-Arabien i kong Salmans regeringstid givet flere rettigheder til kvinder. Og udenrigspolitikken er blevet mere offensiv. Eksempelvis deltager Saudi-Arabien i krigen i nabolandet Yemen.

Der var i 2017 meldinger om, at kong Salman ville abdicere for at overlade tronen til sin søn kronprins Mohammad bin Salman. Det blev imidlertid afvist.

Den 34-årige kronprins bliver af mange anset som landets reelle leder. Hans tiltagende magt skal have været medvirkende til, at der bliver slået særdeles hårdt ned på kritikere.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA har i en rapport konstateret, at det var kronprinsen, som gav ordre til at slå den kritiske journalist Jamal Khashoggi ihjel.

Khashoggi blev dræbt, da han 2. oktober 2018 gik ind på det saudiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul.

/ritzau/