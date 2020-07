Turisme er gennem de seneste år blevet en enorm industri, og nu vil Saudi-Arabien også være en spiller på markedet.

Derfor vil landet nu bruge omkring 3.000 milliarder danske kroner på at skabe et ferieparadis. Det skriver The Guardian.

Paradiset bliver dog ikke et klassisk et af slagsen. Der vil nemlig ikke blive serveret alkohol, mens kvinderne ikke må gå i bikini.

Det er i stedet andre ting, der skal lokke turister fra hele verden til Saudi-Arabien.

Kronprins Mohammed bin Salman. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Kronprins Mohammed bin Salman. Foto: MANDEL NGAN

Byen, der endnu ikke eksisterer, vil have hvide strande, en kunstig måne, drone-taxaer og robot-butlere.

Ifølge det engelske medie er det Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, der ønsker at lave investeringen. At der er afsat så mange penge betyder, at olieaktiviteterne i landet går godt.

Det vil ikke blive muligt at købe alkohol, fordi det er et kontroversielt emne i landet, hvor det kun drikkes til private arrangementer. Det ville sende et forkert signal at tillade det i offentligheden, skriver The Guardian.

Kronprinsen understreger, at det ikke er til diskusion, at kvinderne skal dække deres skuldre og knæ, når de er offentlige steder.

Han erkender dog også, at der et problem ved at skabe et ferieparadis i Saudi-Arabien.

Der er simpelthen for varmt, når solen står skarpt, og der kommer ikke hjælp fra lidt vind.