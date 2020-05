Store prisfald på råolie rammer Saudi-Arabiens økonomi hårdt. Fra 1. juli bliver momsen sat op til 15 procent.

Det bliver væsentligt dyrere at gå på indkøb i Saudi-Arabien. Mandag oplyser regeringen i ørkenstaten, at momsen fra den 1. juli bliver sat op til 15 procent fra nu 5 procent.

Det meddeler finansminister Mohammed al-Jadaan ifølge det officielle nyhedsbureau Saudi Press Agency.

Tredoblingen af momsen skal være med til at modvirke de negative effekter af lavere priser på råolie, som er Saudi-Arabiens suverænt største indtægtskilde. Under coronakrisen er prisen på råolie mere end halveret.

Desuden suspenderer Saudi-Arabien fra 1. juni udbetaling af understøttelse til dækning af leveomkostninger.

Finansminister Mohamed al-Jadaan beklager tiltagene. Men den nuværende krise med virusudbrud samt lav efterspørgsel og priser på olie gør det nødvendigt for regeringen at reagere hurtigt, hvis det normale serviceniveau for borgerne skal opretholdes, forklarer han.

- De her tiltag er smertefulde, men nødvendige for at sikre finansiel og økonomisk stabilitet på mellemlang og lang sigt, siger han.

I midten af april accepterede Saudi-Arabien og en række andre olieeksporterende lande at sænke produktionen af olie. Det skete efter et fald på omkring 30 procent i den globale efterspørgsel.

Men olieproducenter har stadig svært ved at finde købere, og det holder priserne nede.

I første kvartal havde Saudi-Arabien et budgetunderskud på ni milliarder dollar. Indtægterne fra olie var med 34 milliarder dollar næsten en fjerdedel lavere end i samme periode året før.

/ritzau/Reuters