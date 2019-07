USA sender soldater til Saudi-Arabien for at hjælpe med at øge sikkerheden og stabiliteten i regionen.

Saudi-Arabiens kong Salman har godkendt udstationeringen af amerikanske soldater i landet. Det sker for at øge sikkerheden og stabiliteten i landet.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau i Saudi-Arabien, SPA, fredag.

I en erklæring bekræfter det amerikanske forsvarsministerium udstationeringen.

Ministeriet oplyser, at USA vil sende soldater og ressourcer til Saudi-Arabien for at yde "præventiv" støtte set i lyset af "nye, troværdige trusler".

Gestussen kommer midt i stigende spændinger mellem USA og Iran i Golfen.

/ritzau/Reuters