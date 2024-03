Saudi-Arabien vil kun have relation til Israel, hvis vold i Gaza stopper, og der kommer palæstinensisk stat.

Saudi-Arabien har meddelt USA, at landet ingen diplomatiske relationer vil have med Israel, medmindre der oprettes en selvstændig palæstinensisk stat.

Staten vil skulle anerkendes med grænserne fra 1967 med Østjerusalem som palæstinensernes hovedstad.

Det oplyser Saudi-Arabiens udenrigsministerium i en udtalelse onsdag.

Derudover kræver Saudi-Arabien også, at israelske "aggressioner" i Gazastriben stopper.

Tirsdag sagde John Kirby, som er sikkerhedstalsperson for Det Hvide Hus i USA, at præsident Joe Biden og hans administration har modtaget tilkendegivelser om, at Saudi-Arabien og Israel er villige til at fortsætte drøftelserne om en normalisering af forholdet mellem de to.

Saudi-Arabien har nu udsendt udtalelsen for at understrege landets position over for USA. Det sker i lyset af udtalelserne fra John Kirby, siger ministeriet.

Positive tegn på en normalisering af forholdet mellem Israel og Saudi-Arabien blev sat på pause som følge af Hamas' angreb på Israel 7. oktober, hvor omkring 1200 personer blev dræbt.

Israel har modsvaret angrebet med en invasion af Gazastriben, hvor mindst 27.000 personer ifølge de lokale sundhedsmyndigheder, som Hamas kontrollerer, er blevet dræbt.

Idéen om at Israel og Saudi-Arabien formelt skulle etablere diplomatiske relationer har været på tapetet, siden Saudi-Arabien i 2020 gav sit stille samtykke til, at naboerne De forenede Arabiske Emirater og Bahrain etablerede relationer til Israel.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, er i øjeblikket i Mellemøsten for at drøfte krigen mellem Israel og Hamas i Gazastriben. Rundrejsen blev indledt i Saudi-Arabien mandag.

Han har flere gange været på rundrejse i regionen siden 7. oktober.

Da han i januar var afsted, lød det også fra ham, at der fortsat var en "tydelig interesse" i at forfølge en normalisering af forholdet mellem de to lande.

/ritzau/Reuters