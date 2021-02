De Forenede Arabiske Emirater udtrykker tillid til Saudi-Arabien efter USA har indført sanktioner mod Riyadh.

De Forenede Arabiske Emirater har i en erklæring lørdag udtrykt støtte og tillid til Saudi-Arabien, som belastes af beskyldninger om drab på journalisten Jamal Khashoggi.

Emiraternes statslige nyhedsbureau WAM skriver, at de politiske ledere har tillid til, at Saudi-Arabien håndterer sagen i henhold til loven og på en transparent og uvildig måde.

Erklæringen kommer efter, at USA har indført visumrestriktioner for 76 saudiarabere, der er mistænkt for at have været involveret i drabet på den kritiske journalist i 2018.

Det meddelte udenrigsminister Antony Blinken fredag - umiddelbart efter offentliggørelsen af en efterretningsrapport om drabet.

Rapporten konkluderer, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammad bin Salman, godkendte - og måske beordrede - drabet.

Men inden Blinkens meddelelse havde embedsmænd i USA's regering gjort det klart, at sanktionerne ikke omfatter kronprinsen selv.

Agnès Callamard, der er FN's efterforsker i Khashoggi-sagen, opfordrer USA til også at lade sanktionerne ramme Mohammad bin Salman.

Ud over sanktioner mod personer omkring den saudiarabiske kronprins bliver der også indført et indrejseforbud, der er opkaldt efter Khashoggi, siger udenrigsministeren.

Det gælder for personer, der truer eller angriber aktivister, journalister og kritikere på vegne af udenlandske regeringer, sagde Blinken.

Jamal Khashoggi blev slået ihjel på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul i oktober 2018.

Han havde skrevet en lang række kritiske artikler om den måde, som kronprinsen og kong Salman forvaltede deres magt i Saudi-Arabien. Han skrev blandt andet for Washington Post.

Khashoggi var saudiarabisk statsborger bosat i USA.

/ritzau/Reuters