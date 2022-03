Billeder fra Saudi-Arabien denne weekend ligner noget fra en katastrofefilm med voldsomme flammer og røgskyer.

Samtidig viser andre billeder få kilometer derfra racerkøreren Kevin Magnussen til Formel 1-grandprix. Og at de to ting falder sammen er ikke tilfældigt.

Det fortæller den tidligere amerikanske diplomat Nabeel Khoury til Al Jazeera.

»Hver gang de (oprørsgruppen houthierne, red.) angriber et mål i enten Saudi-Arabien eller de Forenede Arabiske Emirater, så er det i et vist omfang et angreb på turismen i de lande.«

Man har kunne se flammerne og røgen adskillige kilometer væk. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Ifølge Nabeel Khoury er der et budskab bag houthiernes angreb, som har ramt oliedepoter i Jeddah og andet infrastruktur i Riyadh.

Det er en måde at markere, at Saudi-Arabien ikke bare kan organisere Formel 1-grandprix og internationale sportsbegivenheder, som om alt er godt.

For samtidig er der stadig krig i Yemen, hvor houthierne dagligt bliver bombet og angrebet af Saudi-Arabien og Forenede Arabiske Emirater – og det gør de nu verden opmærksom på.

En talsmand for houthiernes militær har bekræftet, at de har affyret missiler mod flere mål fredag.

USAs udenrigsminister, Anthony Blinken, har været ude og fordømme angrebet.

Meldingen fra det saudiarabiske grandprix er, at man fortsat gennemfører weekendens løb på trods af situationen.