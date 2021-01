Efter at have isoleret Qatar i over tre år genåbner Saudi-Arabien nu sine grænser til nabolandet.

Efter tre et halvt år vil Saudi-Arabien genåbne sit luftrum og grænserne til Qatar.

Det oplyser amerikanske og kuwaitiske embedsmænd mandag.

Meldingen ses som et stort skridt mod at afslutte en diplomatisk splittelse, hvor Saudi-Arabien har stået i spidsen for en alliance, som har isoleret Qatar og hovedstaden Doha.

Den højest overraskende nyhed kommer på tærsklen til det årlige topmøde mellem de seks lande i Golfens Samarbejdsråd (GCC) i den nordvestlige saudiarabiske by Al-Ula. Her var den diplomatiske strid i forvejen øverst på dagsordenen.

Som et andet tegn på, at striden er ved at nå til vejs ende, oplyste den qatarske emir sheik Tamim bin Hamad al-Thanis kontor, at statsoverhovedet vil deltage på mødet, efter at han har skippet møderne de seneste tre år.

Saudi-Arabien kappede forbindelserne til Qatar i juni 2017 og beskyldte landet for at have for tætte bånd til Iran og for at støtte radikale islamistiske grupper. Beskyldninger, som Qatar altid har benægtet.

/ritzau/AFP