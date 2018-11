Anklager, om at Saudi-Arabiens kronprins er ansvarlig for Khashoggi-drabet, er "over grænsen", siger minister.

Saudi-Arabiens udenrigsminister afviser alle påstande om, at landets kronprins har været involveret i drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Det siger han i et tv-interview med BBC.

Det er "over grænsen", når der tales om at holde kronprins Mohammed bin Salman ansvarlig for drabet, lyder det fra udenrigsminister Adel al-Jubeir.

- I Saudi-Arabien går grænsen ved vores overhoveder. Vogteren af de to hellige moskéer (kong Salman, red.) og kronprinsen er over grænsen, siger udenrigsministeren.

- De repræsenterer alle saudiarabiske borgere, og alle saudiarabiske borgere repræsenterer dem. Og vi vil ikke tolerere nogen diskussion om noget, der er nedsættende over for vores monark og vores kronprins.

Khashoggi, der frem til sin død skrev kritisk om det saudiarabiske kongerige for blandt andet Washington Post, blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul den 2. oktober.

Efter gentagne benægtelser af drabet har myndighederne i Saudi-Arabien bekræftet drabet. 21 personer er blevet tilbageholdt i sagen, oplyser myndighederne.

Men flere amerikanske medier har rapporteret om lækkede informationer fra CIA, som angiveligt retter ansvaret mod Saudi-Arabiens kronprins.

Adel al-Jubeir insisterer dog på, at kronprinsen ikke har været involveret i drabet.

- Vi har gjort det meget tydeligt. Vi har en efterforskning i gang, og vi vil straffe de personer, der er ansvarlige, siger han til BBC.

Udenrigsministeren opfordrer Tyrkiet til offentligt at fremlægge alle konkrete beviser i forbindelse med drabet - ligesom at han opfordrer Tyrkiet til at stoppe med at lække information fra efterforskningen.

Derudover siger han, at eventuelle sanktioner fra USA mod Saudi-Arabien vil være kortsigtede.

USA's præsident, Donald Trump, er blevet kritiseret for, at han har givet Saudi-Arabien fripas i forhold til drabet på Khashoggi.

Onsdag ignorerede Trump kritikken og roste Saudi-Arabien for at holde oliepriserne nede.

/ritzau/AFP