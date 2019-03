Aktivisterne blev anholdt i forbindelse med demonstrationer mod kørselsforbud for kvinder i landet.

Saudi-Arabien løslader midlertidigt tre kvindelige aktivister, der har været fængslet for kontakt med udenlandske medier, diplomater og menneskerettighedsorganisationer

De tre var iblandt 11 kvinder, der blev anholdt for et år siden for deres aktivisme i kongedømmet.

Det drejer sig om kvinderne Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef og Rokaya al-Mohareb. De tre kvinder skal for retten igen 3. april, hvor retssagen genoptages.

Ifølge menneskerettighedsgruppen ALQST, der kæmper for menneskerettigheder i Saudi-Arabien, vil flere af de resterende fængslede kvinder blive løsladt søndag.

De fleste af kvinderne blev anholdt i demonstrationer, der protesterede for kvinders ret til at køre bil. Saudi-Arabien har siden ophævet netop det forbud.

I et retsmøde onsdag brød flere af kvinderne sammen og fortalte, hvordan de var blevet tortureret under fængslingen.

Kvinderne beskyldte vagterne, der forhørte dem, for at have givet elektrisk stød, slået og raget på dem.

En af kvinderne havde forsøgt at begå selvmord i fængslet, fortalte et familiemedlem.

De saudiarabiske myndigheder beskylder kvinderne for at være "agenter fra udenlandske ambassader".

Flere lande fra Vesten, herunder USA og 28 medlemslande i EU, har fordømt Saudi-Arabien i sagen og forlangt, at landet løslader alle aktivisterne.

Lynn Maalouf, Amnesty Internationals forskningschef i Mellemøsten, er stadig utilfreds trods den midlertidige løsladelse.

- Disse kvinder skulle aldrig have været fængslet i første omgang, og deres løsladelse skal i hvert fald ikke kun være midlertidigt, siger hun.

Sagen kommer, efter at Saudi-Arabien også fik massiv kritik for landets håndtering af drabet på journalisten Jamal Khashoggi i oktober sidste år.

/ritzau/AFP