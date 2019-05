Fire kvindelige aktivister, som i næsten et år har siddet fængslet i Saudi-Arabien, er midlertidigt løsladt.

Saudi-Arabien har midlertidigt løsladt fire kvindelige aktivister, der afventer at blive stillet for en dommer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som har oplysningen fra den London-baserede rettighedsgruppe ALQST.

Myndighederne i Saudi-Arabien har ikke kommenteret oplysningerne.

De fire er blandt 11 kvindelige aktivister, som for næsten et år siden blev anholdt.

De 11 kvinder er blandt andet anklaget for at have haft kontakt med udenlandske medier, diplomater og rettighedsgrupper.

I marts blev tre af de tilbageholdte midlertidigt løsladt. I alt er syv af de 11 med torsdagens løsladelser dermed lukket ud.

Regeringer i flere vestlige lande har opfordret styret i Saudi-Arabien til at sætte kvinderne på fri fod og trække anklagerne mod dem tilbage.

/ritzau/AFP