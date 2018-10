Saudi-Arabien bekræfter, at den forsvundne journalist Jamal Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul.

Det oplyser en offentlig anklager i Saudi-Arabien på den statsejede tv-station Ekhbaria TV ifølge CNN.

Ifølge anklageren var det en slåskamp mellem Khashoggi og folk på konsulatet, der førte til journalistens død.

18 saudiarabiske statsborgere er indtil videre anholdt i sagen.

Jamal Khashoggi fotograferet i London, få dage før han forsvandt. Foto: HANDOUT/Reuters Vis mere Jamal Khashoggi fotograferet i London, få dage før han forsvandt. Foto: HANDOUT/Reuters

Vicechefen for efterretningstjenesten i Saudi-Arabien er blevet afskediget i forbindelse med sagen.

Den 60-årige saudiarabiske journalist og kritiker af styret i Saudi-Arabien forsvandt, efter han 2. oktober gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Journalisten flygtede fra Saudi-Arabien til USA i 2017 og levede frem til sin forsvinden i eksil i USA.

Men i forbindelse med et forestående bryllup var Khashoggi mødt op på konsulatet for at ordne nogle papirer.

Hans forlovede blev udenfor og ventede i 11 timer, men Khashoggi kom aldrig ud igen.

Anonyme, tyrkiske embedsmænd har siden da hævdet, at Khashoggi blev dræbt og parteret under sit besøg på konsulatet.

Saudi-Arabien har tidligere afvist, at Khashoggi døde på konsulatet. I stedet har forklaringen været, at han forlod konsulatet igen kort efter sit besøg.

/ritzau/Reuters