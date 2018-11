Saudi-Arabien har henrettet en kvindelig indonesisk arbejder - uden først at informere den indonesiske regering. Det siger Indonesiens udenrigsministerium.

Tuti Tursilawati blev dømt til døden i 2011 for at have dræbt sin arbejdsgiver året forinden. Hun påstod selv, at hun handlede i selvforsvar, for han var ved at voldtage hende.

Det er fjerde gang i løbet af de seneste tre år, at Saudi-Arabien har henrettet en indonesisk gæstearbejder, uden at give besked på forhånd til indoneserne. Det skriver Channel New Asia.

Henrettelsen kommer kun en uge efter at Saudi-Arabiens udenrigsminister, Adel al-Jubeir, mødte den indonesiske præsident Joko Widodo i Jakarta for at diskutere, netop, gæstearbejdernes rettigheder.

På mødet understregede indoneserne, at de skulle have besked, hvis saudierne henrettede nogle af gæstearbejderne.

Saudi-Arabien er verdens største aftager af indonesiske tjenestepiger (og -mænd). Tidligere i denne måned skrev de to lande under på, at de tilsammen skal 'have opsyn med' arbejderne.

Dødsdommen blev udført, selv om den indonesiske regering forsøgte at hælpe. Den har appelleret Tuti Tursilawatis dødsdom både i retten og i et brev til den saudiske konge.

For øjeblikket sidder der 18 indonesiske gæstearbejder på dødsgangen i Saudi-Arabien. En gæstearbejder ved navn Muhammad Zaini Misrin blev henrettet i marts måned i år, for at have dræbt sin arbejdsgiver. To kvindelige gæstearbejdere, Siti Zaenab og Karni, fik hovedet skilt fra kroppen i april 2015.