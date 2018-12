Det falder ikke i god jord i Saudi-Arabien, at Senatet i USA torsdag blev enig om at stoppe militærhjælpen.

Saudi-Arabien "fordømmer" det amerikanske Senat for at have vedtaget en resolution om at standse militærstøtten til krigen i Yemen.

- Kongedømmet fordømmer det seneste træk fra det amerikanske Senat. Det bygger på urigtige beskyldninger og fastholder alle former for indblanding i nationale anliggender.

Det oplyser udenrigsministeriet til det statslige saudiarabiske nyhedsbureau SPA lørdag.

Senatet i USA vedtog torsdag to resolutioner mod Saudi-Arabien.

Med resolutionerne erklærer senatorerne sig enige i at stoppe USA's militærhjælp til Saudi-Arabien i det krigshærgede Yemen, og at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, er ansvarlig for drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Dermed trodser Senatet landets præsident Donald Trumps holdning til Saudi-Arabien.

Resolutionerne er tæt på at være symbolske. Repræsentanternes Hus kan nemlig først behandle dem i januar. Og derudover har Donald Trump mulighed for at bruge sin vetoret.

Yemen har været præget af krig siden 2015. Saudi-Arabien støtter regeringen i forsøget på at nedkæmpe houthi-oprørerne.

Saudi-Arabien har blandt andet med brug af amerikanske våben gennemført massive bombardementer i landet, ofte med mange civile ofre.

I de seneste fire år har 10.000 mennesker mistet livet, tre millioner er fordrevet, og millioner er truet af hungersnød.

