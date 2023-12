Ifølge aktivister er det forkert at belønne Saudi-Arabiens menneskeretlige krænkelser med en Expo-udstilling.

Det bliver Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, der skal være vært for verdensudstillingen Expo i 2030.

Det annoncerer Expo ifølge Reuters.

182 medlemslande af Bureau International des Expositions skulle ved en afstemning vælge mellem tre kandidater.

Foruden Riyadh havde Busan i Sydkorea og den italienske hovedstad, Rom, meldt sig som mulige værter for Expo 2030.

Expo-udstillingerne varer i flere måneder og tiltrækker millioner af besøgende fra hele verden.

I 2030 bliver det dermed kun anden gang, at Expo skal holdes i et arabisk land. Første gang var i 2020, da Dubai var vært for den internationale kæmpeevent.

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammad bin Salman, har stået i spidsen for landets bestræbelser på at få lov at holde Expo.

Efter planen skal den store begivenhed finde sted fra oktober 2030 til marts 2031 under et tema, der kan oversættes til "Forandringens æra: Sammen for en forudseende morgendag".

Det bliver endnu et i rækken af store arrangementer, der i de kommende år skal finde sted i Saudi-Arabien trods massiv international kritik af den menneskeretlige situation i landet.

Aktivister mener, at det er forkert at belønne Saudi-Arabien med værtskab for en Expo-udstilling, fem år efter at journalist Jamal Khashoggi blev dræbt og parteret på det saudiske konsulat i Istanbul.

- Ved at give en global platform til et regime med en historik for at krænke grundlæggende menneskerettigheder og indskrænke friheder, risikerer det internationale samfund at sende et tydeligt signal om, at sådanne handlinger er acceptable, lød det i sidste uge i et åbent brev fra flere menneskerettighedsgrupper.

Blandt underskriverne var MENA Rights Group og Freedom House.

Amnesty International peger på, at Saudi-Arabien er et af de lande i verden, der henretter flest mennesker.

I de første ti måneder af i år er 112 mennesker blevet henrettet i ørkenlandet, viser Amnestys opgørelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ud over Expo skal Saudi-Arabien efter planen også være vært for VM i fodbold i 2034.

Den første verdensudstilling blev holdt i London i 1851.

Expo 2025 finder sted i Osaka, Japan, og Expo 2027 i Beograd, Serbien.

/ritzau/