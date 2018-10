Saudi-Arabien vil ikke tage olievåbnet i brug, hvis landet straffes for Khashoggi-drab, siger minister.

Washington. Saudi-Arabien har ingen planer om at dæmpe sin produktion eller eksport af olie, såfremt det internationale samfund skulle indføre sanktioner mod landet.

Det siger landets olieminister, Khalid al-Falih, til det russiske medie Tass ifølge NBC News.

Flere politikere i blandt andet USA har talt om at straffe Saudi-Arabien for drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Saudi-Arabien indrømmede i weekenden, at journalisten, der fra sit eksil i USA var en af kongedømmets største kritikere, blev dræbt under et besøg den 2. oktober på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i Tyrkiet.

Indrømmelsen har ikke fået stormen af international kritik mod styret i Saudi-Arabien til at aftage i styrke.

Især den magtfulde kronprins Mohammed bin Salman er i strid modvind.

Kronprinsen har afvist at have haft kendskab til drabet på Khashoggi, men USA's præsident, Donald Trump, er en blandt flere verdensledere, som efterlyser flere svar fra ørkenstaten.

- Jeg er ikke tilfreds med det, jeg har hørt, sagde Trump mandag til journalister i Det Hvide Hus.

Trump har tidligere truet med "meget hårde" repressalier, hvis der fremkommer beviser på, at drabet skete på ordre fra bin Salman.

Skulle det ende med, at USA og andre lande indfører sanktioner mod Saudi-Arabien, vil landet som verdens største olieeksportør have mulighed for et effektivt modsvar ved at begrænse udbuddet af olie.

Ifølge flere økonomer ville det kunne få prisen på olie til at skyde så voldsomt i vejret, at det kan lamme verdensøkonomien.

Men den bekymring lægger Khalid al-Falih tilsyneladende til ro.

Over for Tass fastslår olieministeren, at alle "rationelle" mennesker ved, hvor vigtig en råvare olie er for hele verden.

- Hvis oliepriserne bliver for høje, vil det sænke tempoet i verdensøkonomien og udløse en global recession, siger Khalid al-Falih.

En tønde olie af typen Brent koster aktuelt godt 76 dollar.

Analysefirmaet Oxford Economics vurderer ifølge NBC News, at skulle prisen stige til 100 dollar, som følge af sanktioner mod Saudi-Arabien, vil det barbere cirka en tredjedel af den globale økonomiske vækst i 2019 og 2020. Desuden vil inflationen stige kloden over.

Kun tre lande vil ifølge Oxford Economics opnå en økonomisk fordel ved en tøndepris på 100 dollar. Det er Rusland, De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien.

/ritzau/