Reuters: FN-eksperter finder grund til efterforskning af rapport om saudiarabisk hackerangreb på Amazons ejer.

To ansatte i FN-systemet vil onsdag meddele, at der er tilstrækkeligt med bevismateriale til at indlede en efterforskning af, om Saudi-Arabien står bag et hackerangreb mod Jeff Bezos, topchef i og grundlægger af Amazon.

Bezos' telefon skal være blevet hacket, efter at han havde talt med Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.

FN vil offentliggøre en erklæring, der fastslår, at en rapport fra Bezos' sikkerhedsfolk troværdig og overbevisende.

Rapporten konkluderer, at Amazon's stifter formentligt fik sin telefon hacket af en virus-befængt video sendt fra en WhatsApp konto, som tilhørte Saudi-Arabiens kronprins.

Rapporten fra FN konkluderer, at meget store mængder data forsvandt fra Bezos' telefon, omkring en måned efter han havde fået tilsendt videoen i midten af 2018.

Sagen ventes at forværre relationerne mellem Jeff Bezos, der er verdens rigeste person, og Saudi-Arabien, som i forvejen er belastet af drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi i 2018.

Khashoggi, som blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, skrev for den ansete avis Washington Post, som ejes af Bezos.

Den britiske avis The Guardian, som først rapporterede om sagen, skriver, at en krypteret besked fra kronprinsen inkluderede en ondartet fil, som var programmeret til at hente data fra Bezos' telefon.

Saudi Arabiens ambassade i USA siger i en reaktion, at "påstandene om, at kongeriget skulle stå bag et hackerangreb på Jeff Bezos' telefon er absurde".

FN-erklæringen, der belaster Saudi-Arabien, kommer fra verdensorganisationens særlige efterforsker af henrettelser uden forudgående retssager, Agnès Callamard, og David Haye, særlig efterforsker af sager vedrørende ytringsfrihed.

De to efterforskere vil onsdag kommentere rapporterne i The Guardian på Twitter. De skal senere i juni aflevere en mere omfattende rapport til FN, siger en FN-kilde.

Bezos deltog, da aktivister og venner af Khashoggi var samlet uden for Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i efteråret - den 2. oktober - for at markere, at der var gået et år, siden den kritiske journalist blev dræbt inde i bygningen.

/ritzau/Reuters