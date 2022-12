Lyt til artiklen

I en travl hverdag, hvor der ikke altid er tid til at stå og svede henover kødgryderne, kan det være ganske smart at gøre brug af de såkaldte måltidskasser.

Men i Sverige fik en mor sig en noget ubehagelig overraskelse, da måltidskassen fra Hello Fresh blev leveret.

Den ti kilo tunge pakke stod nemlig ovenpå barnevognen, hvor hendes baby lå og sov.

Det skriver Expressen.

Moderen delte billedet på Instagram med ordene.

»Du har ingen skam. Du har knust en sovende baby i sin barnevogn med en 10 kilos kasse. Heldigvis har barnet det godt. Aldrig igen,« skrev hun.

Historien blev samlet op af Instagramsiden bloggbevakning (blogovervågning, red.), som har 43.000 følgere. De skriver, at moderen i første omgang blev tilbudt 250 svenske kroner som plaster på såret for hændelsen.

Dette tilbud blev dog hurtigt opjusteret, da sagen begyndte at få opmærksomhed, og pludselig blev moren tilbudt to måltidskasser som kompensation.

Samtidig kom chaufføren fra leveringsfirmaet, Gordon Delivery, også tilbage med gaver.

»Chaufføren kom her personligt for 20 minutter siden med blomster, chokolade, bamser og undskyldte. Da han så mit barn, blev han næsten tårevædet og ville sikre sig, at den lille havde det godt,« har moren skrevet til bloggbevakning.

Chefen for Gordon Delivery, Mikael Sahlsten, lægger sig da også fladt ned.

»Da kunden ikke åbnede døren, ville chaufføren sætte kassen på jorden, men han syntes, at det var for vådt, så han satte den på barnevognen i stedet. Vi blev ringet op af kunden, og derefter ringede vi til chaufføren, som blev meget ked af det,« forklarer han.

Fra Hello Fresh lyder da også en beklagelse, mens man understreger at måltidskasserne, såfremt der ikke bliver åbnet, skal placeres på jorden og ikke på eksempelvis barnevogne.