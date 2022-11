Lyt til artiklen

Det var ikke længe, han nåede at nyde friheden.

58-årige Steven Craig blev i 1998 idømt 18 års fængsel for at sætte ild til sin kæreste Jacqueline Kirk.

Han havde hældt benzin ud over hende på en parkeringsplads i Weston-super-Mare, Somerset, og efterfølgende sat ild til hendes ansigt.

Kæresten overlevede og levede i 21 år med sine brandskader.

Men da hun i 2019 døde, blev Steven Craig tiltalt for mord, og sidste måned fandt domstolen ham skyldig.

Torsdag er hans straf så blevet udmålt. Han skal ind at sidde yderligere 15 år for mord, skriver Sky News.

I forbindelse med strafudmålingen udtalte dommeren Justice Stacey, at hans gerning var »sadistisk«, og at angrebet både var »planlagt og overlagt«.

»Du havde ikke til hensigt at dræbe Jacquie. Men i dit tilfælde betyder det forsvindende lidt, fordi risikoen for, at hun ville dø af det, du gjorde mod hende, var så åbenlys,« lød det fra dommeren.

Anklagemyndigheden mente, at hun døde »som følge af en del af« kvæstelserne, som hun pådrog sig i 1998.

Jacqueline Kirks skader dækkede 35 procent af hendes krop, inklusive hendes ansigt, hals, bryst, torso, lår og balder.