Flere af dem holder store geværer op for sig og sigter rundt. En anden står afslappet med en økse over skulderen, mens en tredje holder en spændt bue med pil frem for sig.

Midt mellem alle dem står han:

Den newzealandske pilot Phillip Mark Mehrtens, der i sidste uge på dramatisk vis blev fanget og ført bort i Indonesien af separatistiske oprørere fra West Papua Liberation Army, som havde stormet hans fly.

Nu har gruppen delt de første billeder af den tilfangetagne pilot. Det skriver Sky News.

Her ses den newzealanske pilot i de lokale separatisters varetægt. Det vides ikke, hvornår billedet blev taget, men det blev offentliggjort tirsdag 14. februar. Foto: The West Papua National Liberation Army (TPNPB)/Handout via REUTERS Vis mere Her ses den newzealanske pilot i de lokale separatisters varetægt. Det vides ikke, hvornår billedet blev taget, men det blev offentliggjort tirsdag 14. februar. Foto: The West Papua National Liberation Army (TPNPB)/Handout via REUTERS

Grunden til, at Phillip Mark Mehrtens i første omgang befandt sig i området, var, at han skulle hente 15 bygningsarbejdere.

De var angiveligt blevet truet på livet, mens de var i gang med at opbygge et sundhedscenter i det afsidesliggende Nduga-distrikt.

»Vores plan om at evakuere arbejderne gjorde oprørerne vrede, og de reagerede ved at sætte ild til flyet og indfange piloten,« fortæller distriktschefen Namia Gwijangge, som var en af de i alt fem personer, der var ombord på flyet, da det landede.

Men da han og de øvrige passagerer var indfødte papuanere, blev de sluppet fri.

Det gjorde Phillip Mark Mehrtens – der arbejder for det indonesiske firma Susi Air – ikke.

Tirsdag offentliggjorde oprørere fra befrielseshæren de første billeder og videoklip af den kidnappede pilot, mens han stod omringet af flere af gruppens krigere.

De kræver nu deres afhængighed i bytte for ham.

»Jeg tog ham som gidsel for Papuas uafhængighed, ikke for mad eller drikkevarer,« fortalte oprørslederen Egianus Kogoya i en af videoerne, mens den newzealandske pilot stod ved hans side:

»Han vil være i sikkerhed hos mig, så længe Indonesien ikke bruger sine våben, hverken fra luften eller på jorden,« tilføjede han.

Papua blev ifølge Sky News en del af Indonesien tilbage i 1969 i forbindelse med en omstridt afstemning, og der har siden været hyppige sammenstød mellem områdes oprindelige folk og sikkerhedsstyrker.

Politiet har oplyst, at man forsøger at involvere stamme- og samfundsledere i et forsøg på at befri Phillip Mark Mehrtens.