En indisk mand fik brug for en operation, efter han havde sat en 60 cm lang ledning til en mobiloplader ind i sin penis i håbet om at få seksuel tilfredsstillelse.

Der var noget, der ikke helt stemte, da en uidentificeret indisk mand søgte lægehjælp i den nordøstlige del af landet.

»Manden påstod, at han havde indtaget er par høretelefoner,« fortalte det lokale hospitals kirurg Dr. Walliul Islam til den amerikanske tv-station CNN.

Lægerne udskrev afføringsmiddel til manden, men han kom tilbage fem dage senere. Han klagede stadigvæk over smerter.

Walliul Islam fortalte CNN, at selv om manden havde afføring flere gange, så kom høretelefonerne ikke ud.

»Da patienten beklagede sig over en uudholdelig smerte, besluttede vi os for at operere. Men vi fandt ingenting i hans tarm,« sagde Islam.

Da de først fik taget et røntgenbillede af manden, fik de endelig syn for sagn. Det skriver New York Post.

De opdagede, at han havde en 60 cm lang ledning til en mobiloplader inde i sin blære. Den var forbundet til mandens penis via urinrøret.

»Jeg har læst om, at folk forsøger at få seksuel tilfredsstillelse ved at skubbe instrumenter ind i deres penis. Det var et sådant tilfælde, og vi kan hjælpe ham med at slippe af med smerterne,« sagde Islam.

Manden kom sig hurtigt, men rådet fra lægerne var alligevel: 'Vær nu ærlig, så havde vi klaret problemet meget hurtigere'.