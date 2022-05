For to måneder siden satte verdens største kæde af kaffebarer sine aktiviteter i Rusland på pause.

Nu har man valgt helt at bryde med landet.

Den amerikanske kaffekæde Starbucks vil dermed fremover ikke længere være til stede i landet - som følge af den russiske krig i Ukraine. Det skriver CNN.

Tilbage i marts valgte virksomheden at sætte alt på pause i landet, ligesom man stoppede med at sende varer til Rusland.

Nu har kæden 'truffet beslutningen om et exit og ikke længere have en brand-tilstedeværelse på markedet' i landet, lyder det i en udtalelse fra Starbucks.

De omkring 2.000 ansatte, der er på de 130 kaffebarer under Starbucks-navnet i landet, vil få betalt løn de kommende seks måneder.

Derefter vil de ansatte blive hjulpet over i andet arbejde uden for virksomheden.

Starbucks er ikke den første virksomhed, der har valgt helt at trække sig fra det russiske marked.

Det samme har blandt andet Exxon Mobil, British American Tobacco og McDonald’sogså gjort.

I sidste uge meddelte burgerkæden således, at man efter mere end 30 år i landet nu har valgt at sælge sine forretninger i Rusland:

»Den humanitære krise forårsaget af krigen i Ukraine samt det uforudsigelige miljø at drive forretning i har ledt McDonald's til den konklusion, at et fortsat ejerskab af forretningen i Rusland ikke længere er holdbart eller er i overensstemmelse med McDonald's' værdier,« lød det dengang i en udtalelse.