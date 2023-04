Soldaterne har fået uddannelse. Vestlige allierede har leveret våbensystemer. Vejret er blevet bedre. De har selv lovet, at den kommer.

Meget peger efterhånden på, at det blot er et spørgsmål om tid, inden Ukraine sætter hjulene i gang på en længe ventet modoffensiv mod den russiske invasionsstyrke.

Men de signaler har man også opfanget i Rusland, hvor man tilsyneladende har forberedt sig grundigt på et stort anlagt ukrainsk angreb på de russiske positioner ved fronten.

I hvert fald viser satellitfotos fra Capella Space, som er offentliggjort torsdag, at de russiske styrker har gjort deres hjemmearbejde. Det beretter Reuters.

På de offentliggjorte billeder – en lille del af et langt større samlet billedmateriale, som Reuters har set – kan man nemlig se, hvordan russerne har gravet.

Billederne er taget i nærheden af Polohy, som ligger i Zaporizjzja-regionen mod syd, og de viser en lille del af en 30 kilometer lang forsvarslinje.

Russerne har, viser billederne, tegnet tre linjer, som ukrainske styrker vil møde, når de forsøger at angribe:

En grøft, som skal gøre det vanskeligt for kampvogne at passere En række såkaldte 'djævletænder' af betonbarrikader Den defensive skyttegrav, hvor de russiske tropper vil være positioneret

Det forklarer John Ford, som er forsker hos Middlebury Institute of International Studies i Monterey, over for Reuters.

Satellitfoto viser de russiske forberedelser ved Polohy i Zaporizjzja-regionen.

»De prøver at begrænse den ukrainske bevægelse, så det, som ukrainerne vil forsøge at gøre i deres offensiv, er prikke hul i den russiske linje og så hurtigt køre de militære køretøjer til kystlinjen eller ind i de bagvedliggende områder,« siger John Ford.

»Længden og bredden af disse forsvarsværker er struktureret med det formål at forhindre det, forklarer han desuden.

Ifølge Reuters er den russiske frontlinje den hårdest forsvarede i Zaporizjza-området og en passage mod Krim-halvøen, som er under russisk kontrol og har været det siden annekteringen i 2014.

Forsvarsværkerne kan medvirke til at gøre det mere vanskeligt for de ukrainske styrker at gøre fremskridt. Og det afhænger af den ukrainske evne til at udføre komplicerede, kombinerede operationer på en effektiv måde. mener seks militæreksperter, som Reuters har talt med.

Satellitfoto viser de russiske forberedelser ved Novofedorivka i Zaporizjzja-regionen.

»Det handler ikke om antal for ukrainerne. Det er et spørgsmål om, hvorvidt de kan føre denne slags krig og kombinere operationer, » siger en af dem, Neil Melvin, som er analytiker hos Royal United Services Institute.

»Russerne har vist, at de ikke kan, og de er gået tilbage deres sovjetmetode med nedslidning,« tilføjer Neil Melvin.

I Ukraine har man af naturlige årsager endnu ikke villet løfte sløret for, hvordan og hvornår man har tænkt sig at forsøge en modoffensiv mod de russiske invasionstropper.

Men i et nyligt interview løfter landets efterretningschef alligevel en lille smule af sløret for, hvad man forestiller sig.

»Om man kan lide det eller ej, nærmer vi os et slag, som vil blive en milepæl i ukrainsk historie. Det er et faktum, og alle er klar over det,« siger efterretningschefen Kyrylo Budanov i et interview med det ukrainske medie RBC.

»Hvornår det begynder, skal stadig være et mysterium, men alle ved, at vi nærmer os,« tilføjer han.