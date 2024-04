Der skete slet ikke skade under Israels gengældelsesangreb, lød det hurtigt fra Iran.

Men nu viser satellitbilleder en noget anden historie.

Billeder, som Planet Labs tog mandag, viser således store skader på et russiskproduceret S-300-luftforsvarssystem ved en militærbase nær Isfahan.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Henter før-efter billede...

Om skaderne skyldes det formodede israelske gengældelsesangreb er naturligvis uvist, men sikkert er det, at militærbasen blev angrebet natten til søndag.

Eksperter kalder på den baggrund satellitbillederne 'bemærkelsesværdige'.

»Dette angreb viser, at Israel har evnen til at gennembryde Irans luftforsvarssystemer,« siger Nicole Grajewski, som er PhD-studerende ved Carnegie Endowments atompolitiske program og netop nu er i gang med at skrive en bog om Rusland og Iran, til AP.

»Præcisionen er ret bemærkelsesværdig,« tilføjer hun.

Sådan så luftforsvarssystemet ud 31. marts. Foto: AFP/Planet Labs/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så luftforsvarssystemet ud 31. marts. Foto: AFP/Planet Labs/Ritzau Scanpix

Det skyldes, at Irans mest avancerede luftforsvarssystem skulle findes ved netop Isfahan, hvor landets atomfaciliteter befinder sig.

Så ved at gennembryde netop det luftforsvar har Israel ifølge Nicole Grajewski sendt Iran et klart signal: At Israel kan ramme Iran overalt – også der, hvor det gør allermest ondt.

Skaderne på S-300-luftforsvarssystemet overstiger klart de skader, Iran udrettede 13. april, hvor landet angreb Israel med mere end 300 missiler og droner.

Også det var et gengældelsesangreb, idet Israel angiveligt stod bag et angreb på et iransk konsulat i Syrien 1. april, hvor syv personer omkom – herunder to generaler fra den iranske revolutionsgarde.

Sådan så luftforsvarssystemet ud 22. april – eller efter angrebet. Foto: AFP/Planet Labs/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så luftforsvarssystemet ud 22. april – eller efter angrebet. Foto: AFP/Planet Labs/Ritzau Scanpix

Siavosh Mihandoust, som er en højtstående befalingsmand i den iranske hær, fortalte søndag morgen til iransk stats-tv, at der ikke var sket skader ved angrebet mod Isfahan.

Ifølge Mihandoust skyldes de eksplosioner, der kunne høres under angrebet, at luftforsvaret skød mod 'et mistænkeligt objekt'.

Israel har ikke officielt taget ansvar for angrebet.