Det velkendte logo ses tydeligt på satellitfotoet.

Alligevel er russiske missiler tilsyneladende flere gange slået ned i bygningen, som Røde Kors bruger som centralt lager i den ukrainske havneby Mariupol.

Skaderne flere steder på taget er ikke til at overse.

Og ifølge Maxar Technologies, der leverer de mange satellitbilleder fra krigsområdet, viser en sammenligning mellem flere fotos fra lokationen, at der reelt er tale om flere angreb.

Her ses skaderne i henholdsvis den nordlige og sydlige ende.

Således skulle den nordlige ende af lageret være blevet ramt mellem 19.–21. marts, mens den sydlige ende af lageret skulle været blevet ramt mellem 23.–26. marts. Det skriver CNN.

Sensoriske satellitdata fra NASA bekræftede også, at en række eksplosioner blev opdaget i nærheden den 20. marts og mellem den 22. og 25. marts.

Røde Kors har ikke selv mange oplysninger om, hvad der er foregået i byen, som har været ekstremt hårdt ramt af russiske bombardementer.

»Det cirkulerer billeder af vores lager, der er blevet beskadiget i Mariupol. Vi har ingen førstehåndsinformation om, hvad der er sket, men lige nu er tusindvis af mennesket fanget i byen,« lyder det fra organisationen på Twitter:

Her ses lageret på et billede taget 21. marts. Efter det første angreb, men inden det andet. Foto: -

»De har akut brug for en sikker vej ud. Vi skal sikkert kunne bringe dem hjælp.«

Bombningen af Røde Kors-lageret med det tydelige logo på taget giver mindelser om bombningen af et teater i samme by, hvor der var skrevet 'børn' med store bogstaver uden for bygningen for at vise, hvem der opholdt sig i den.

Alligevel slog de russiske missiler altså også ned dér. Og flere hundrede frygtes at være blevet dræbt.

Det vides ikke, om der er dræbte i forbindelse med de to bombninger af Røde Kors-lageret i Mariupol. En talsmand fra Røde Kors til CNN, at organisationen ikke har haft personale i bygningen siden Røde Kors-15. marts. Og at man ikke ved, om bygningen har været brugt siden.

Lokale laver mad uden i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Men oplysningerne er dog stadig mangelfulde.

»Vi har ikke et hold på jorden, så vi har ikke anden information – heller ikke potentielle ofre eller omfanget af skaderne,« siger Jason Straziuso fra Røde Kors til CNN:

»Vi kan sige, at vi allerede havde distribueret alle nødhjælpsforsyninger på lageret.«

Situationen har længe været desperat i Mariupol, der har været under voldsomme russiske angreb. Her er mange tusinde ukraine stadig fanget uden at kunne komme ud af byen. Og uden adgang til mad, vand eller elektricitet.