Siden præsident Putin meddelte sin delvis mobilisering af den russiske hær, er mænd i den værnepligtige alder flygtet ud af Rusland.

Både til lands og i luften.



Og satellitbilleder fra firmaet Maxar viser nu lange køer af biler og lastbiler, som venter på at krydse grænsen til Georgien fra Rusland.

Ifølge CNN florerer der dronevideoer fra området mandag, der antyder, at der er hundredvis af køretøjer samlet på den russiske side. Vidner fortæller, at folk venter i op til 48 timer på at krydse grænsen.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES Vis mere Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

»Jeg vil brække min arm og mit ben for at undgå at blive sendt afsted,« sagde en mand på vej til Georgien.

Det vides dog ikke, om der er en direkte sammenhæng mellem den enorme flugt ud af Rusland og Putins ordre om at sende 300.000 soldater fra den russiske reserve til Ukraine.

Måden, som mobiliseringen foregår på, mødes nu med kritik fra flere russiske sider.

Blandt andet på Ruslands statsdrevne RT-nyhedskanal begynder skepsis og frustration nu at brede sig mod præsident Vladimir Putins planer om mobiliseringen.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES Vis mere Foto: MAXAR TECHNOLOGIES



Vreden handler om, at officerer har sendt indkaldesespapirer til de forkerte mænd.



»Det er blevet sagt, at man vil indkalde soldater på maksimalt 35 år, men man rekrutterer mange, der er ældre end det,« siger tv-kanalen RT's chefredaktør Margarita Simonjan til nyhedstjenesten Telegram, ifølge Reuters.

En fejl, som Rusland har været ude at indrømme mandag.

»Der har helt sikkert været tilfælde, hvor dekretet om mobilisering ikke er blevet overholdt. I nogle regioner er guvernører netop nu i gang med at rette situationen,« siger Peskov ifølge nyhedsbureauet AFP.

Siden Putin onsdag beordrede en delvis mobilisering er 10.000 reserver mødt op for at melde sig.