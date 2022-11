Lyt til artiklen

Mørke, mørke, mørke. Billedet siger i virkeligheden alt.

Og viser på tydeligste vis de konsekvenser, som de russiske bombardementer af bysamfund overalt i Ukraine har for befolkningen.

»Jeg har ikke haft elektricitet derhjemme i tre dage. Her kan du se, hvordan Kyiv og andre ukrainske byer ser ud fra rummet om natten efter de russiske angreb på civil infrastruktur,« skriver Oleksandra Matviichuk, leder af menneskerettighedsorganisationen Center for Civil Liberties, der tidligere i år modtog Nobels Fredspris, på Twitter.

Her fremlægger hun også et satellitbillede, hvorpå man kan se et udsnit af Ukraine og flere andre europæiske lande set fra oven. Se det her:

Mørket ses tydeligt over Ukraine. Vis mere Mørket ses tydeligt over Ukraine.

Rusland har med missil- og droneangreb i høj grad gået efter at lamme forsyninger af el, varme og energikilder generelt, og det kan ses.

Ukraine fremstår set fra oven helt mørk i skærende kontrast til alle andre lande, hvor byerne lyser op i natten. Mest lysende på kortudsnittet er – ironisk nok – den russiske hovedstad, Moskva.

Det ses også, hvordan der eksempelvis stadig er fuld kraft på de natlige lyskilder på Krim-halvøen, som Rusland i 2014 invaderede og annekterede fra Ukraine.

Også den russisk by Belgograd, der ligger lige nord for den nordlige ukrainske grænse (og ikke langt fra den mørklagte ukrainske storby Kharkiv) lyser tydeligt op i natten.

Ukraine er overvejende mørk med undtagelse af lidt lys fra Kyiv og Lviv i den vestlige del af landet.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har sagt, at mere end ti millioner ukrainere er uden strøm.

Det har fredag fået NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, til at opfordre NATO-landene til sende mere »ikke-dræbende« hjælp. Som brændstof, medicinsk udstyr, vinterudstyr og udstyr, der kan blokere droner.

»Præsident Putin taber i Ukraine. Og hans svar er mere brutalitet. Bølger af russiske missilangreb på civile byer og civil infrastruktur betyder, at ukrainere står uden varme, lys og mad. Det er en forfærdelig start på vinteren for Ukraine,« siger Jens Stoltenberg.

Her kan du se tweetet fra Oleksandra Matviichuk: