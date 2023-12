En fritidsklub for skolebørn i byen Cordova i Tennessee har vakt stor furore blandt byens lokale.

Fritidsklubben afvikles nemlig af Det Sataniske Tempel på den lokale skole Chimneyrock Elementary School.

Det skriver CBS.

Ifølge Templet er klubben ikke et forsøg på at omvende børn, men tilbyder aktiviteter, der lægger vægt på et videnskabeligt, rationalistisk, ikke-overtroisk verdenssyn.

For den lokale præst Bill Adkins er udsigten til en satanistisk fritidsklub ikke noget, der huer ham, også selvom han tror på religionsfrihed.

»Vi kan ikke tillade nogen enhed, der hedder Det Satanistiske Tempel at bruge tid med vores børn,« siger Bill Adkins ifølge mediet.

Ifølge det lokale skoledistrikt, er der ikke noget at gøre. Det er et spørgsmål om religionsfrihed.

»Vi kan ikke godkende eller afvise en organisations anmodning udelukkende baseret på dens synspunkter eller overbevisninger,« skriver skoledistriktet i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun de gejstlige, der er imod den satanistiske fritidsklub.

Også en forælder har udtalt sig kritisk til et lokalt nyhedsmedie, at han er bange for at satanistiske fritidsklubber skal sprede sig.

»Det kommer til at sprede sig som en steppebrand. Hvis Det Satanistiske Tempel er i stand til at komme ind på én skole, hvor mange andre skoler planlægger de så at gøre det på?,« siger forælderen Reggie Carrick.