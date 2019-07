Der kommer nu et juridisk efterspil, efter en dansk kvinde onsdag aften udløste en nødsliske ombord på et SAS-fly, da det var på vej fra den græske ø Zakynthos til København.

Det var angiveligt efter et skænderi med en af de kabineansatte om noget håndbagage, at kvinden valgte at åbne en af flyets døre, hvorefter en nødsliske udløstes.

»Mens flyet var parkeret, har en udadreagerende passager åbnet døren. Det betyder, at slisken er blevet åbnet – og at vi ikke kan flyve videre med det fly i aften (onsdag, red.). Vi må have teknisk personale frem for at reparere flyet,« sagde pressemedarbejder ved SAS, Tonje Sund, til B.T. onsdag.

Det kommer nu til at få konsekvenser for hende, oplyser SAS til netmediet Standby.dk.

»SAS har, som det er vores praksis i disse sager, politianmeldt kvinden. Jeg ved ikke, om det er til politiet i Grækenland eller Danmark,« siger pressechef i SAS, Freja Annamatz til mediet.

Hun oplyser videre, at passagerer ifølge SAS' regler er erstatningspligtige for den slags skader på et fly.

»Flyet skal nu repareres og gøres klar til at kunne flyve, ligesom der blandt andet har været udgifter til de medpassagerer, der skulle på hotel for natten. Hvor meget det i alt kommer til at koste SAS, ved jeg ikke. Udover dette har vi ingen kommentarer,« siger Freja Annamatz.

Passagererne kom hjem til København torsdag eftermiddag – men uden kvinden. Hende ville SAS ikke flyve med. Hvordan - og om - hun er kommet hjem vides ikke.

Udover politianmeldelsen kan kvinden se frem til et erstatsningskrav på flere millioner kroner, som SAS vil gøre gældende.

Det er endnu uvist, hvor stor den endelige regning bliver, men det bliver et anseeligt beløb.

Alle 161 passagerer og mindst seks besætningsmedlemmer måtte indkvarteres på hotel, flyet skulle repareres, der skulle findes et andet fly til at hente passagererne hjem og endelig kunne flyet ikke indgå i SAS' produktion som planlagt. Dermed har SAS også tabt indtjening som følge af episoden.

Endelig kan der være tale om, at besætningen har misset andre vagter som følge af, at de måtte blive på Zakynthos en dag ekstra.